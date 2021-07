Garay anuncia fim de carreira

O argentino Ezequiel Garay anunciou, esta sexta-feira, o fim da carreira como futebolista.

O agora ex-jogador queixa-se de “dores fortíssimas”, nos últimos três anos, que, por vezes, o “impedem de caminhar”.

Nas redes sociais, Garay explica que tentou sempre "desfrutar da minha paixão, competir e proporcionar alegria a todos os adeptos."

O defesa central, de 34 anos, esteve no Benfica durante três épocas, depois de ter passado no Real Madrid, e antes de duas épocas no Zenit e o regresso a Espanha, para assinar pelo Valência.