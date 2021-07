Eustáquio marca e Canadá reserva "quartos" da Gold Cup

O luso-canadiano Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, ajudou o Canadá a chegar aos quartos de final da Cold Cup, durante a madrugada desta quarta-feira, com um golo na vitória sobre o Haiti, por 4-1.

O médio, de 24 anos, internacional português de sub-21, marcou o segundo golo em dois jogos logo aos cinco minutos. Seguiram-se um bis de Cyle Larin e um golo de Junior Hoilett, de penálti, este logo após a expulsão do haitiano François Dulysse. Stéphane Lambèse reduziu.

Os EUA também escancararam a porta dos "quartos" à lei da goleada, com um 6-1 sobre Martinica. Um bis de Daryl Dike, um autogolo de Samuel Camille e golos de Miles Robinson, Gyasi Zardes e Nicolas Gioacchini desencadearam a euforia norte-americana no Kansas. O "tento" de honra martinicano foi apontado por Emmanuel Rivière.

Canadá e EUA chegam aos seis pontos no grupo B da Gold Cup, contra zero de ambos os seus adversários. No domingo, às 22h00, os dois líderes defrontam-se entre si, também no Children's Mercy Park.