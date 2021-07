Robben pendura as botas (outra vez)

O extremo Arjen Robben confirmou, esta quinta-feira, o final da sua carreira de futebolista.

O internacional holandês, de 37 anos, já tinha deixado os relvados no final da época 2018/19, mas depois decidiu fazer mais duas épocas no Groningen, o seu clube do coração.

Robben teve muitas lesões na carreira e isso também se notou neste final de carreira: fez apenas sete jogos.

Em 20 anos como profissional, Robben jogou no Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Munique, para além da Seleção.