Rui Patrício é reforço para Mourinho

O guarda-redes Rui Patrício deixa o Wolverhampton, de Inglaterra, e é reforço para José Mourinho, na Roma.

O internacional português assina contrato até 2024.

Os italianos pagam 11,5 milhões de euros ao Wolves, mais bónus.

“A Roma é um grande clube e estou muito entusiasmado para este novo desafio. Quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Em relação ao José Mourinho, estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo e mal posso esperar por trabalhar com ele”, disse Rui Patrício.

Já o diretor geral do clube, Tiago Pinto, referiu que “o Rui Patrício traz consigo um enorme sucesso ao serviço de Portugal e do Wolverhampton, o que só mostra a qualidade que tem. Um guarda-redes com tanta experiência será muito benéfico para o nosso plantel”.

