PSG oficializa contratação de Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Sergio Ramos.

O central internacional espanhol, de 35 anos, era um jogador livre, depois de terminar contrato com o Real Madrid, ao fim de 16 anos. Assinou por duas temporadas com o PSG, ou seja, até ao final da época 2022/23.

O PSG será apenas o terceiro clube de Sergio Ramos enquanto profissional. O central aterrou no Real Madrid com 19 anos de idade, proveniente do Sevilha, o outro clube da sua vida. Ao longo de 16 temporadas, apontou 101 golos em 671 jogos de branco.

Sergio Ramos é o segundo jogador mais titulado da história do Real Madrid, juntamente com Marcelo, com quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

O central, antigamente lateral-direito, também fez história ao serviço da seleção espanhola. Venceu dois Europeus, em 2008 e 2012, e um Mundial, em 2010, e tornou-se, em março, o quarto jogador da história, a nível mundial, entre os homens, com mais jogos pela sua seleção: 180. Está a 42 do recorde máximo, pertencente a Soh Chin Ann, que fez 222 jogos pela Malásia entre as décadas de 60 e 80. Entre os europeus, nenhum jogador tem mais internacionalizações do que Sergio Ramos.