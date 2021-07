Palmeiras de Abel vence e sobe à liderança do Brasileirão

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, subiu à liderança do Brasileirão, esta quinta-feira, ao derrotar o Grémio, por 2-0.

O Verdão começou a vencer logo ao primeiro minuto, com um golo de Raphael Veiga. Aos 17 minutos, Gabriel Merino fechou o resultado.

Com esta vitória, o Palmeiras passa a liderar o campeonato brasileiro, com 22 pontos, os mesmos do RB Bragantino e mais três que o Athletico Paranaense, do português António Oliveira, que tem menos um jogo.