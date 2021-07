Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Grémio de Porto Alegre, anunciou esta quinta-feira o clube brasileiro.

O treinador brasileiro, de 72 anos, assinou contrato válido por ano e meio, até dezembro de 2022.

Este é um regresso para Scolari. O antigo selecionador de Portugal foi treinador do Grémio em 1987, 1991, de 1993 a 1996, e entre 2014 e 2015. Conduziu o Tricolor à conquista da Taça do Brasil em 1994, da Libertadores em 1995, do Brasileirão em 1996 e da Recopa Sul-Americana no mesmo ano.

Svolari também foi campeão do mundo de seleções em 2002, pelo Brasil, que também levou à conquista da Taça das Confederações em 2013. Venceu, ainda, mais um Brasileirão e uma Libertadores, ao serviço do Palmeiras, e outras quatro Taças do Brasil.