José Mourinho apresentado na Roma. "Não vamos ganhar já"

José Mourinho pretende levar a AS Roma ao sucesso duradouro. Nesse sentido, não promete títulos, mas sim um projeto para três temporadas, ou mais, com o intuito de alcançar o topo e lá permanecer.

O treinador português foi apresentado, esta quinta-feira, como o novo treinador da Roma. Questionado sobre se esta seria uma boa época sem títulos, Mourinho preferiu olhar para a questão por um prisma distinto.

"Vou falar sempre de títulos. Podia prometer isso, seria fácil, mas não é essa a realidade. Falam de títulos, mas nós falamos de projeto, de tempo, de melhorar. Para os donos da Roma, a ideia não é termos sucesso isolado. Querem chegar ao sucesso e ficar lá. (...) Sei o que quero para este clube e o que me pediram, o projeto é claro. Queremos construir um bom futuro. O que os donos querem é situação sustentável no futuro e quero ajudar nisso, com grande paixão. É tempo de trabalhar. (...) Há muito trabalho a fazer, mas todos juntos vamos querer chegar a títulos. Mas, a acontecer tudo normalmente, não vamos ganhar já", avisou.

Mourinho admitiu que não pode "escapar à realidade" de a Roma ter terminado a última época 29 pontos atrás do campeão. No entanto, antes de mais, há que "perceber porquê e perceber o trajeto" a fazer para conseguir mudar a situação: "Se pudermos acelerar o processo, melhor."