Inglaterra vence Dinamarca e está na final pela primeira vez

A Inglaterra derrotou a Dinamarca, por 2-1, na meia-final do Euro 2020 e está na sua primeira final de um Europeu. Vai defrontar a Itália, em Wembley.

Os golos britânicos foram apontados por Kjaer, na própria baliza, e Kane, na recarga a uma grande penalidade que Schmeichel ainda defendeu à primeira.

Pelos dinamarqueses foi Damsgaard a inaugurar o marcador, com uma “bomba” de livre direto.

A partida só foi decidida no prolongamento.

Os surpreendentes “vikings” nunca se entregaram e tentaram sempre o golo do empate, mas os ingleses, com o apoio do público, foram superiores durante mais tempo e reagiram bem à desvantagem.

A final do Euro 2020, no próximo domingo, coloca frente a frente Itália e Inglaterra.