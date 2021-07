Tatiana Pinto reforça terceiro classificado da Liga espanhola

A internacional portuguesa Tatiana Pinto foi apresentada, esta terça-feira, como reforço do Levante e vai disputar a Liga dos Campeões.

A média portuguesa, de 27 anos, desvinculou-se do Sporting no final da última época. Agora, ruma a Espanha, com contrato de duas épocas.

O Levante terminou a última edição da Liga espanhola na terceira posição e apurou-se para as pré-eliminatórias da Champions.

Formada no Clube de Albergaria, Tatiana Pinto já teve experiências na Alemanha, no Sand, e em Inglaterra, no Bristol. A internacional portuguesa estava há cinco temporadas no Sporting, com que era habitual titular e fez um total de 126 jogos, com 33 golos marcados.

Tatiana Pinto tem 72 internacionalizações e um golo pela seleção. Esteve na única presença portuguesa na fase final de um Europeu, em 2017.