Rayo Vallecano mantém treinador no regresso à I Liga

O Rayo Vallecano oficializou, esta terça-feira, que Andoni Iraola continuará a ser o treinador no regresso à I Liga espanhola.

O antigo internacional espanhol, de 39 anos, pegou no Rayo no início da última época, na II Liga, e garantiu a subida de divisão. Agora, sabe que se manterá no cargo, visto que renovou para a nova temporada.

Mítico defesa do Athletic Bilbau e sete vezes internacional por Espanha, Andoni Iraola estreou-se como treinador principal na época 2018/19, no AEK de Larnaca, de Chipre. No ano seguinte, rumou ao Mirandés, da II Liga espanhola, que levou às meias-finais da Taça do Rei. O bom trabalho valeu-lhe o salto para Vallecas, onde voltou a ter bons resultados.