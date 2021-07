Podolski regressa à Polónia para reforçar clube de infância

Lukas Podolski está de regresso à Polónia, para aquela que deverá ser a sua última aventura como futebolista profissional.

O antigo internacional alemão, nascido na cidade polaca de Gliwice, assinou pelo Górnik Zabrze, clube de que é adepto desde criança.

Podolski estava sem clube, após duas épocas no Antalyaspor, da Turquia. No Górnik Zabrze, vai vestir a camisola 10, a sua preferida.

O ponta de lança, de 36 anos, é um histórico da seleção alemã, com 49 golos em 130 internacionalizações. Só Miroslav Klose (71 em 137), Gerd Muller (68 em 62) e Joachim Streich (55 em 102) marcaram mais.

Podolski foi formado no Colónia, da Alemanha, antes de dar o salto para o Bayern de Munique. Contudo, três anos depois, voltou à origem. Outros três anos passaram e o avançado rumou ao Arsenal, de Inglaterra, onde jogou duas épocas e meia e de onde saiu para o Inter de Milão.

Após meia temporada em Itália, Podolski viajou para a Turquia, para representar o Galatasaray. Ao fim de dois anos, experimentou o futebol do Japão, ao serviço do Vissel Kobe. Lá ficou por dois anos, antes de regressar à Turquia, onde fez duas épocas pelo Antalyaspor.

O palmarés de Lukas Podolski é recheado: uma Bundesliga, uma Taça e uma Taça da Liga da Alemanha, uma Taça de Inglaterra, uma Taça e duas Supertaças da Turquia, uma Taça do Japão, e um Campeonato do Mundo de seleções, conquistado em 2014, no Brasil.