José Mourinho reforça "scouting" da Roma com português

O português José Fontes revelou, esta terça-feira, que reforçou o departamento de "scouting" da AS Roma, treinada por José Mourinho.

O analista, de 36 anos, deixa o Leicester City para liderar o "scouting" do histórico clube italiano, onde trabalhará com Mourinho e com outro português, Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma.

O anúncio foi feito nas redes sociais, em que José Fontes reconheceu estar "muito satisfeito" por reforçar a equipa de prospeção da Roma.

Antes de rumar ao Leicester City, José Fontes passou pelos departamentos de "scouting" de Trofense, Tottenham, Leixões e Boavista.