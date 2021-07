Euro 2020. Southgate quer aproveitar "fator casa" para chegar à final

Gareth Southgate, selecionador inglês, quer aproveitar o facto de jogar "em casa", no Estádio de Wembley, para eliminar a Dinamarca e chegar à final do Euro 2020.

"Estamos muito entusiasmados com o jogo. Sabemos que teremos um grande apoio em todo o país, é um sentimento muito bom para nós. Estamos prontos para o jogo, os jogadores têm uma experiência tremenda por já terem passado por esta situação. A nossa preparação tem sido tranquila", disse.

No entanto, o treinador não subestima a Dinamarca, uma das surpresas deste Campeonato da Europa e perspetiva um jogo difícil.

"Vamos defrontar um adversário muito bom, sabíamos disso antes do outono, e ainda mais depois dos jogos no outono para a Liga das Nações. Este jogo da meia final será muito apertado, um jogo emocionante para todos", diz.



No plano tático, Southgate fala em duas equipas flexíveis no sistema: "Acho que nos últimos três anos temos sido flexíveis com nossa abordagem tática. Temos sempre que escolher a abordagem certa para cada opositor. A Dinamarca tem mudado durante os jogos, tem muita fluidez na seleção. Teremos que estar atentos a isso durante o jogo. Mas temos jogadores que sabem como se opor a esses sistemas e onde encontrar os espaços", termina.