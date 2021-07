Euro 2020. Selecionador da Dinamarca quer aproveitar Inglaterra "muito pressionada"

Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca, acredita que pode aproveitar a pressão do favoritismo a que a Inglaterra estará sujeita, no duelo das meias-finais do Euro 2020.

"Claro que há muita pressão sobre a Inglaterra. Temos que tirar proveito dessa situação. Eles têm muitos adeptos, mas também têm muita pressão e expectativas. Não acho que será tão fácil para eles. E acreditamos que podemos tirar vantagem da pressão que a Inglaterra está a sentir. Com certeza não somos os favoritos, mas nossa mentalidade não é jogar futebol defensivo e esperar pela sorte. Queremos criar e atacar e é em campo que se vence”, disse.

A Dinamarca é a grande sensação do torneio, depois de ter perdido os dois primeiros jogos da fase de grupos. O jogo terá em Wembley, casa dos ingleses, mas Hjulamand mantém o otimismo.

"Há muito tempo que mostramos que somos muito difíceis de vencer e que o adversário tem de ser muito bom para nos vencer. A Inglaterra é uma grande equipa, mas continuamos a acreditar no que podemos fazer. A minha equipa está muito confiante. Com a mentalidade e o espírito de equipa que temos, acreditamos definitivamente que temos possibilidades neste jogo. Queremos jogar com coragem e fazer o primeiro golo", diz.