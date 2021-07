Barcelona vende Junior Firpo ao Leeds United

O Barcelona e Leeds United confirmaram, esta terça-feira, a transferência de Junior Firpo para o clube inglês por 15 milhões de euros.

O clube catalão reserva o direito a reter 20% do valor de uma futura venda do lateral-esquerdo espanhol, de 24 anos. Firpo assinou contrato com o Leeds válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2025.

Nascido na República Dominicana, Junior Firpo foi formado no Bétis e saltou para o Barcelona no verão de 2019. Em duas épocas na Catalunha, o defesa fez 41 jogos e marcou dois golos e fez três assistências.

Junior Firpo é o terceiro reforço de verão do Leeds United, orientado pelo argentino Marcelo Bielsa. Em Inglaterra, vestirá a camisola "3".