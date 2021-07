O Tottenham quer manter Harry Kane no clube, que já admitiu que pretende sair do clube neste verão. A garantia foi dada pelo novo diretor desportivo dos "Spurs", Fabio Paratici.

"Mantê-lo aqui não é um objetivo meu, é o nosso objetivo enquanto clube. Ainda não falei com ele, nem quero chatear os jogadores que ainda estão no Euro, não me parece justo", disse, à Sky Itália.

Paratici, que trocou a Juventus pelo Tottenham neste verão, acredita que Kane é dos melhores avançados do mundo.

"Mal posso esperar por vê-lo jogar ao vivo, já pude cruzar-me com vários jogadores assim, como o Ronaldo, Tévez, Higuaín e outros. Ele é um dos melhores avançados do mundo neste momento. É um jogador completo", disse.

Harry Kane, de 27 anos, fez toda a carreira no Tottenham, onde é formado. Na última temporada apontou 33 golos em 49 jogos.