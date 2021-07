Eintracht Frankfurt apresenta sucessor de André Silva

O Eintracht Frankfurt oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Rafael Santos Borré, que colmata o lugar deixado vago por André Silva.

O avançado colombiano, de 25 anos, chega à Alemanha a custo zero, depois de ter terminado contrato com os argentinos do River Plate. Assinou com o Eintracht por quatro temporadas, isto é, até 2025.

Borré colmata a saída de André Silva para o RB Leipzig. O ponta de lança internacional português, que apontou 29 golos em 34 jogos na última época, assinou pelo vice-campeão alemão até 2026.

Rafael Santos Borré deixa a sua marca na história do River Plate: 58 golos em cinco anos, durante os quais também somou seis títulos, entre eles uma Copa Libertadores. O internacional colombiano é o quarto melhor marcador estrangeiro da história dos "millonarios".