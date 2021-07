Atlético de Madrid contrata internacional português Marcos Paulo

O Atlético de Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Marcos Paulo, internacional sub-19 pela seleção portuguesa.

O extremo luso-brasileiro, de 20 anos, era um jogador livre, após terminar contrato com o Fluminense, no final de junho, e assinou contrato com o Atlético válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2026.

Marcos Paulo fez 24 jogos pelo Fluminense, esta época, tendo marcado três golos e feito três assistências. O avançado não ocupa vaga de extra-comunitário, visto que tem nacionalidade portuguesa e é internacional sub-19 pela equipa das quinas.