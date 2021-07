Spinazzola com rotura confirmada do tendão de Aquiles

A Federação Italiana de Futebol confirma a gravidade da lesão de Leonardo Spinazzola durante o Itália – Bélgica do Euro 2020.

“Os exames realizados no hospital Sant'Andrea, em Roma, confirmaram a rotura subcutânea do tendão de Aquiles esquerdo”, lê-se no comunicado oficial.

Spinazzola, de 28 anos, já deixou mensagem nas redes sociais: “Infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu, mas o nosso sonho azzurro continua com este grande grupo e nada é impossível. Só posso dizer que voltarei em breve. Tenho a certeza disso”.

O jogador da Roma, agora de José Mourinho, vai ficar fora dos relvados nos próximos meses.