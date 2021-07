Mourinho recebido em euforia pelos adeptos da Roma

José Mourinho já está na capital italiana para arrancar o trabalho como treinador da Roma e com uma receção eufórica dos adeptos.

O treinador português já tinha sido anunciado na reta final da última temporada como o sucessor de Paulo Fonseca e chegou esta sexta-feira a Itália.

A Roma fez um acompanhamento especial da chegada do técnico a Itália e milhares de adeptos marcaram presença no aeroporto e também no centro de treinos, onde Mourinho agradeceu aos adeptos.

O "Special One" está de regresso a Itália, onde foi campeão pelo Inter, com um contrato de três temporadas.

Bicampeão italiano pelo Inter, entre 2018 e 2020, Mourinho assume o nono clube da carreira, depois de Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão, FC Porto,