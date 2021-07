João Félix operado ao tornozelo direito no Porto

O futebolista internacional português João Félix, avançado do Atlético de Madrid, foi esta sexta-feira operado ao tornozelo direito, no Porto, anunciou o campeão espanhol.

O Atlético de Madrid informou que a intervenção cirúrgica foi conduzida por Niek van Dijk, em colaboração com o departamento médico do clube, mas não revelou mais detalhes, nem o período de recuperação previsto.

O futebolista, que esteve em representação de Portugal no Euro2020, manifestava incómodo na articulação do tornozelo direito desde novembro do ano passado, mas só após o fim da época 2020/21 foi decidido avançar para a operação.

Na fase final do Euro2020, João Félix participou apenas no último jogo, em que Portugal foi eliminado pela Bélgica (1-0), nos oitavos de final, tendo entrado aos 55 minutos para o lugar de João Moutinho.