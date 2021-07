Billy Gilmour destacou-se no Euro e vai rodar no Norwich

O Norwich anunciou a contratação de Billy Gilmour, por empréstimo do Chelsea.

O jovem médio de apenas 20 anos brilhou no único jogo do Euro que participou, no empate frente à Inglaterra, jogo em que foi eleito o melhor em campo. Testou positivo à Covid-19 e falhou a última partida.

Na última temporada, Gilmour fez apenas 11 jogos na equipa principal dos "blues" e vai rondar na Premier League, depois do Norwich ter sido campeão do Championship na temporada passada.

"Estou muito entusiasmado, estou ansioso pela temporada. Quero jogar o máximo possível e ajudar o Norwich a competir na Premier League. O treinador ligou-me e disse que me vê a encaixar na equipa e eu quis muito vir", disse.