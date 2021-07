Real Sociedad segura "melhor jogador da Europa no contra-ataque"

A Real Sociedad anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato de Alexander Isak, avançado que Paulo Sousa classificou, durante o Euro 2020, como o "melhor jogador da Europa no contra-ataque".

O ponta de lança, de 21 anos, brilhou no torneio ao serviço da Suécia, o que motivou o epíteto por parte do técnico português, selecionador da Polónia. Adiantando-se ao interesse de "tubarões", a Real Sociedad segurou-o com um novo contrato de cinco temporadas, até 2026.

Isak está na Real Sociedad há duas épocas. Na última, marcou 17 golos e fez duas assistências em 44 jogos, e ajudou os bascos a conquistar a Taça do Rei. No Euro 2020, foi um dos grandes destaques da seleção da Suécia, que chegou aos oitavos de final, antes de ser eliminada pela Ucrânia.