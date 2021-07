"Portugueses" dão vitória ao Palmeiras de Abel

O Palmeiras venceu o Internacional de Porto Alegre, por 1-2, em jogo da 8.ª jornada do campeonato brasileiro. Partida difícil para a equipa treinada por Abel Ferreira e resolvida por dois jogadores que já passaram pelo futebol português.

Deyverson, ex-Benfica B e Belenenses, e Danilo, ex-Braga e Benfica, marcaram os golos da equipa paulista. O primeiro, de Deyverson, aos 10 minutos, o segundo, de Danilo, aos 89. Pelo meio Kuscevic fez penálti, foi expulso e o Internacional empatou por Edenilson, na conversão da grande penalidade.

Há cinco anos que o Palmeiras não vencia no Beira-Rio, a casa do Internacional. Os gaúchos estão a realizar uma época modesta. Ocupam o 14.º posto da tabela.

A vitória permite ao Palmeiras continuar ligado aos primeiros lugares. A equipa ocupa o segundo lugar, com mais um jogo, mas com os mesmos pontos do que o Athletico Paranaense, segundo classificado.

A formação treinada por António Oliveira jogou na quarta-feira, ao fim da tarde, e goleou o Fluminense, no Rio de Janeiro, por 1-4. Fred ainda marcou primeiro para os cariocas, mas Richard, Vitinho, Ivaldo e Nikão deram a volta ao marcador.

Na frente do Brasileira continua o Red Bull Bragantino, com mais um ponto do que Athletico Paranaense e Palmeiras.