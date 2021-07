Gerson esteve associado ao Benfica, mas assina pelo Marselha

O Marselha anunciou a contratação do médio brasileiro Gerson, proveniente do Flamengo.

O médio de 24 anos esteve várias vezes associado ao Benfica, desde a chegada do treinador Jorge Jesus, com quem trabalhou no Flamengo, mas vai reforçar o clube francês, onde assinou por cinco temporadas.

Formado no Fluminense, Gerson estreou-se no futebol europeu em 2016, na Roma. Passou ainda pela Fiorentina antes de voltar ao Brasil, para o Flamengo.

Gerson foi figura do meio-campo do Flamengo, que conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois campeonatos brasileiros.