Génova contrata recordista do campeonato da Polónia

O Génova contratou Aleksander Buksa, o segundo mais jovem marcador da história do campeonato da Polónia, ao Wisla de Cracóvia.

O clube italiano não detalha a duração do contrato assinado com o ponta de lança polaco, de 18 anos, que ruma à Serie A a custo zero. O vínculo que ligava Buksa ao Wisla expirou a 30 de junho de 2021.

Internacional sub-19 pela Polónia, Aleksander Buksa tornou-se, em 2019/20, o mais jovem jogador da história do Wisla, e o segundo mais novo de sempre do torneio, a marcar na I Liga polaca. Contudo, na última época, não marcou qualquer golo nos 13 jogos que disputou.