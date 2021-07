Dortmund confirma transferência de Sancho para o Manchester United

O Borussia Dortmund anunciou a transferência de Jadon Sancho para o Manchester United.

Segundo o comunicado oficial do Dortmund, o clube aceitou uma proposta de 85 milhões de euros para a transferência do internacional inglês.

"Os detalhes contratuais agora devem ser coordenados e documentados. O processamento formal da transferência também está sujeito à conclusão com sucesso de todos os testes e exames médicos necessários", pode ainda ler-se.

Hans-Joachim Watzke, diretor-executivo do Dortmund, mostra-se desiludido por perder o jogador: "Queríamos ter continuado com ele, mas era um desejo do Sancho mudar. Não estamos felizes pelo dinheiro, mas sim tristes que ele vai sair".

Jadon Sancho está ao serviço da seleção inglesa no Euro 2020, onde apenas soma seis minutos no torneio. O extremo é figura do Dortmund desde 2017. Na última temporada, apontou 16 golos em 38 jogos disputados e prepara-se para voltar a Inglaterra, onde fez formação no Watford e Manchester City.