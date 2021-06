Último dia de contrato. Messi entre o Barcelona e a saída

Chegou o último dia de contrato de Lionel Messi com o Barcelona. Deve ser anunciado, esta quarta-feira, se o internacional argentino fica ou sai do clube em que jogou durante toda a carreira.

Até agora, apesar dos rumores, nada foi oficializado em qualquer sentido. A participação de Messi na Copa América quiçá não facilite o andamento do processo. Certo, contudo, é que, a partir de quinta-feira, o avançado, de 34 anos, será, ao que se sabe, um jogador livre.

Messi e Barcelona chegam a esta situação depois de, no verão de 2020, o jogador ter solicitado a rescisão de contrato. O clube, então presidido por Josep María Bartomeu, recusou e tomou uma posição de intransigência perante o mercado: 700 milhões de euros para levar Messi ou nada feito.

O preço assustou os pretendentes, que acabaram por não levantar a mão para fazerem as suas licitações. Terminado o prazo, Messi admitiu que ficaria no Barcelona até ao final do contrato, mas deixou fortes críticas a Bartomeu.

Contudo, a meio, surgiu novo fator: assoberbada pela crítica e por um escândalo de manipulação ilícita da opinião pública, a direção de Bartomeu demitiu-se. Quem subiu ao poder foi Joan Laporta, o presidente com que Messi vivera os anos de maior sucesso no Barcelona. O novo líder disse que tentaria convencer o craque argentino a ficar.