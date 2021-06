Ricardo Gomes regressa ao Partizan, anunciou o clube de Belgrado.

O avançado cabo-verdiano, de 29 anos, assinou contrato com o vice-campeão sérvio válido para as próximas três temporadas, isto é, até 2024.

Esta é a segunda passagem de Ricardo Gomes no Partizan. Na primeira, em 2018/19, apontou 24 golos em 44 jogos em todas as provas, o que ajudou a equipa alvinegra a conquistar a Taça da Sérvia. Foi ainda o segundo melhor marcador do campeonato, com 20 golos.

Ricardo Gomes completou a formação e foi lançado no futebol profissional no Vizela, antes de rumar ao Vitória de Guimarães. Depois de um empréstimo ao Nacional, ficou na Madeira em definitivo e as boas exibições valeram-lhe o salto para o Partizan, onde ficou apenas uma época. Viajou, então, para os Emirados Árabes Unidos e, na última época, para a Turquia, onde militou no Erzurum BB, cedido pelo Al Sharjah.