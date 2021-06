Rafa Benítez é o novo treinador do Everton

Rafa Benítez foi oficializado, esta quarta-feira, como novo treinador do Everton. O espanhol sucede a Carlo Ancelotti, que voltou ao Real Madrid.

No site oficial, o clube inglês informou que Benítez assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, até 2023/24.

"Vim para o Everton porque gostei da ideia de competir de novo. E de ter a oportunidade de competir em todos os jogos, contra todas as equipas", afirmou o técnico, de 61 anos, em declarações à "evertontv".

Rafa Benítez foi duas vezes campeão espanhol no Valência, antes de rumar ao Liverpool, com que conquistou a Liga dos Campeões. Em Itália, com o Inter de Milão e o Nápoles, venceu duas Taças e duas Supertaças. Pelo meio, venceu a Liga Europa pelo Chelsea. Porém, foi corrido do Real Madrid em poucos meses, envolto em disputas com as estrelas.

Com o Newcastle, subiu e desceu a equipa em duas épocas e conseguiu, depois, pô-la a lutar pelo "top-10", antes de rumar à China, onde esteve dois anos. Benítez estava sem clube desde o final de janeiro de 2021.