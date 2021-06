Oficial. Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham

O Tottenham anunciou a contratação do treinador português Nuno Espírito Santo, que sucede a José Mourinho no cargo.

O treinador de 47 anos deixou o comando técnico do Wolverhampton, clube onde subiu à Premier League e conseguiu duas qualificações europeias. Nos "Spurs", assina contrato válido por duas temporadas, até 2023.

"Quando temos uma equipa com tanto talento e qualidade, queremos fazer os adeptos orgulhosos e felizes. É uma honra estar aqui, estou feliz e ansioso por começar a trabalhar. Não temos muitos dias para perder e temos de começar já a trabalhar", disse, aos meios do clube.

Daniel Levy, presidente do Tottenham, deu as boas-vindas ao português: "Temos de agradecer aos adeptos pela paciência neste processo. Temos de voltar ao nosso ADN de jogar futebol ofensivo e com o Nuno acho que podemos construir algo especial".

Nuno Espírito Santo começou a carreira de treinador em 2012, no Rio Ave, e passou ainda pelo Valência e FC Porto antes de se mudar para Inglaterra.

Antonio Conte, Paulo Fonseca e Gattuso estiveram associados ao cargo no Tottenham, mas é Espírito Santo que ocupa o cargo.