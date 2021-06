Mensagem do presidente do Barcelona sobre a renovação de Messi: "Tranquilos"

O presidente do Barcelona deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de esperança aos adeptos sobre a renovação de Lionel Messi.

A partir de quinta-feira, o internacional argentino será um jogador livre. À chegada às instalações do Barcelona, esta terça-feira, para trabalhar, Joan Laporta foi questionado pelos jornalistas sobre o futuro de Messi. "Tranquilos", respondeu, de forma breve, antes de seguir caminho.

De acordo com o "Mundo Deportivo", diário catalão que se dedica, especialmente, à atualidade do Barcelona, não existe alarmismo entre a direção "culé", dada a confiança de que a vontade de Messi é continuar no clube em que foi formado e pelo qual brilha há 16 temporadas.