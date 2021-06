Jadon Sancho a caminho do Manchester United em negócio milionário

Manchester United e Borussia Dortmund chegaram a acordo para a transferência do jovem avançado inglês Jadon Sancho.

Segundo a "Sky Sports", os "red devils" vão pagar cerca de 90 milhões de euros pelo extremo internacional inglês de 21 anos.

Jadon Sancho está ao serviço da seleção inglesa no Euro 2020, onde apenas soma seis minutos no torneio. O extremo é figura do Dortmund desde 2017. Na última temporada, apontou 16 golos em 38 jogos disputados e prepara-se para voltar a Inglaterra, onde fez formação no Watford e Manchester City.

O extremo fará os exames médicos e assinará contrato assim que estiver concluída a participação no Euro 2020.