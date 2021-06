Euro 2020. Selecionador húngaro brinca com eliminação de Portugal, França e Alemanha

Marco Rossi, selecionador da Hungria, brincou com a eliminação de Portugal, França e Alemanha, que compunham o "grupo da morte" no torneio, mas que não foram além dos oitavos de final do Euro 2020.

Nas redes sociais, o treinador italiano publicou uma fotografia com Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer e Kylian Mbappé, todos com malas numa praia, com a descrição. "Vemo-nos todos em breve numa praia", escreveu.

A Hungria conseguiu empatar frente às seleções da França e da Alemanha e apenas perdeu com Portugal, por 3-0.

Portugal caiu frente à Bélgica nos oitavos de final, a Alemanha perdeu com a Inglaterra e a França saiu frente à Suíça, nos penáltis.