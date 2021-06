Euro 2020. Castagne regressa ao estágio da seleção da Bélgica

Timothy Castagne foi reintegrado na concentração da seleção da Bélgica.

O lateral-direito do Leicester City, de 25 anos, lesionou-se logo no primeiro jogo dos belgas no Euro 2020, frente à Rússia. Castagne contraiu uma dupla fratura da órbita junto ao olho direito e o selecionador, Roberto Martínez, confirmou que falharia o resto da prova por lesão.

Este regresso não muda o prognóstico: Castagne não jogará mais no Euro 2020. Significa, isso sim, que o defesa continuará a sua recuperação, após ter sido operado, no centro de estágios da seleção belga, em Tubize.

A Bélgica eliminou Portugal nos oitavos de final do Euro 2020, por 1-0. Nos "quartos", defrontará a Itália, na sexta-feira, às 20h00, em Munique.