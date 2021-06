Euro 2020. Adeptos ingleses desaconselhados a ir a Roma para os "quartos"

Os adeptos ingleses foram desaconselhados de viajar para Roma, Itália, para o jogo dos quartos de final do Euro 2020 frente à Ucrânia.

Em declarações à Sky News, a ministra britânica Anne-Marie Trevelyan não escondeu o "orgulho" pela boa campanha de Inglaterra no Europeu, em que acaba de eliminar (2-0) a Alemanha. Contudo, deixou um apelo.



"O que pedimos é mesmo que assistam [ao jogo dos quartos de final] de casa e apoiem a equipa o mais ruidosamente possível. O desafio é: 'Conseguem ouvir-nos desde Roma?' E estou certa de que aproveitaremos essa oportunidade para apoiar ao máximo a nossa incrível seleção de Inglaterra", declarou.

Todas as pessoas que cheguem a Itália desde o Reino Unido têm de ficar em isolamento durante cinco dias, mesmo que tenham a obrigatória prova de teste negativo à Covid-19 nas últimas 48 horas. Além disso, Itália está na lista laranja do Reino Unido, relativamente às restrições de viagens impostas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, pelo que qualquer pessoa que regresse a casa de Roma terá de ficar em isolamento por 10 dias.

Inglaterra defronta a Ucrânia no sábado, às 20h00, no Estádio Olímpico de Roma, a contar para os quartos de final do Euro 2020. É (e será) o único jogo da seleção dos Três Leões fora de Wembley, em Londres.