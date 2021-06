RB Leipzig interessado em André Silva

O RB Leipzig estará interessado na contratação do avançado André Silva e já terá apresentado proposta ao Eintracht Frankfurt.

De acordo com o "Bild", o Leipzig apresentou uma proposta de 23 milhões de euros, mais bónus, com um salário a rondar os quatro milhões de euros por ano.

André Silva foi uma das grandes figuras da Bundesliga na última temporada, tendo sido o segundo melhor marcador do campeonato, com 29 golos apontados em 34 jogos. O internacional português está no Eintracht há duas temporadas.



O avançado deixou o FC Porto em 2017 para assinar pelo AC Milan, onde não se conseguiu afirmar. Passou ainda pelo Sevilha, por empréstimo, antes da afirmação total na Alemanha.