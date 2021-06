Frank de Boer deixa o cargo de selecionador dos Países Baixos

Frank de Boer deixou de ser o selecionador dos Países Baixos, segundo anunciou a Federação de Futebol Holandesa (KNVB), esta terça-feira.

No site oficial, a KNVB informa que as duas partes decidiram separar-se "com efeito imediato". "Frank de Boer anunciou que não queria continuar, o que está em linha com o seu contrato, que requeria a presença nos quartos de final. Esse contrato não será renovado", pode ler-se.

O diretor de futebol da KNVB, Nico-Jan Hoogma, assume o objetivo de encontrar um novo selecionador antes de setembro, quando os Países Baixos disputarão nova jornada de qualificação para o Mundial 2022.

Frank de Boer assumiu o comando da seleção dos Países Baixos a 23 de setembro de 2020, após a saída de Ronaldo Koeman para o Barcelona. O antigo internacional holandês, de 51 anos, assinou, na altura, um contrato válido por dois anos, período que englobava o Euro 2020 e o Mundial do Qatar. Contudo, o seu mandato termina de forma precoce.