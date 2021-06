Euro 2020. Sterling e Kane atiram Alemanha fora e colocam Inglaterra nos quartos de final

A Inglaterra eliminou a Alemanha do Euro 2020, por 2-0, num duelo dos oitavos de final realizado em Wembley, em Londres.

O primeiro golo da partida só surgiu já perto do fim do jogo, aos 75 minutos, por Raheem Sterling, que encostou depois de um cruzamento de Luke Shaw da esquerda.

Já nos derradeiros minutos, Harry Kane matou a partida, com um golo de cabeça aos 86 minutos, após cruzamento de Grealish. Antes do segundo golo inglês, Thomas Muller teve uma oportunidade clara para empatar, mas não conseguiu marcar na cara do guarda-redes.

Com a eliminação da Alemanha, não resta ninguém em prova do "grupo da morte", depois das derrotas de Portugal e França.

A Inglaterra, que nunca venceu o torneio, espera agora pela eliminatória entre Suécia e Ucrânia para conhecer o adversário dos quartos de final. República Checa-Dinamarca, Suíça-Espanha e Bélgica-Itália são os outros duelos dos quartos de final já definidos.