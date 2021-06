Euro 2020. Inglaterra e Alemanha lutam por um lugar nos "quartos"

Inglaterra e Alemanha defrontam-se hoje num jogo entre candidatos ao título no Euro 2020, num dia em que Suécia e Ucrânia definem a oitava e última seleção a ocupar um lugar nos quartos de final da competição.

No primeiro jogo do dia, a partir das 17h00, no Estádio Wembley, em Londres , frente a frente estarão dois antigos campeões mundiais, com a Inglaterra a chegar aos "oitavos" como vencedora do Grupo D e a Alemanha na qualidade de segunda colocada no Grupo F, que integrou Portugal.