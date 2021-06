Euro 2020. Golo aos 120 minutos coloca Ucrânia nos quartos de final

A Ucrânia está nos quartos de final do Euro 2020 depois de bater a Suécia por 2-1, num jogo realizado no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.

Zinchenko abriu o marcador para a Ucrânia, depois de um passe de trivela de Yarmolenko. Forsberg igualou o resultado ainda no primeiro tempoo, aos 43 minutos de jogo, com um remate de fora da área desviado.

No segundo tempo, Forsberg voltou a criar perigo e rematou à trave numa grande jogada individual.

Já no prolongamento, a Suécia ficou reduzida a dez unidades depois de um cartão vermelho mostrado a Danielson, após consulta do VAR. O defesa fez uma entrada dura sobre Besedin, que teve de ser subsituído.

A Ucrânia não conseguiu criar muitas oportunidades apesar da superioridade numérica e na primeira que teve fez o golo decisivo. Zinchenko cruzou da esquerda e Dovbyk fez o golo de cabeça.

Nos quartos de final, a Ucrânia mede forças com a Inglaterra nos quartos de final e fecha o quadro as melhores oito equipas do Euro 2020. Bélgica-Itália, Suíça-Espanha e República Checa-Dinamarca são os outros jogos do quadro.