O Barcelona anunciou, em comunicado, a rescisão de contrato com o médio brasileiro Matheus Fernandes, duas temporadas depois de o ter contratado.

O clube catalão pagou sete milhões pela contratação em janeiro de 2020, e fez apenas um jogo pela equipa principal e três pelo Valladolid, num período de empréstimo.

Matheus Fernandes, formado no Botafogo, fez apenas 17 minutos com a camisola do Barça e deixa o clube apesar de ter contrato por mais quatro temporadas.