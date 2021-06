UEFA não planeia retirar final do Euro 2020 de Londres apesar do aumento de casos de Covid-19

A UEFA não planeia retirar o jogo dos quartos de final, as duas partidas das meias-finais e final do Euro 2020 de Wembley, em Londres, apesar do aumento de casos no Reino Unido.

O Reino Unido registou 22.868 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um máximo desde o fim de janeiro, quando estava em confinamento para travar uma nova vaga da pandemia.

Nos últimos sete dias, entre 22 e 28 de junho, a média diária foi de 17 mortes e 16.612 casos, o que corresponde a uma subida de 64,9% no número de mortes e de 69,9% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Em resposta à Renascença, a UEFA explica que "um jogo dos quartos de final, as duas meias-finais e a final do Euro 2020 vão ser jogadas em Wembley, como planeado".

Apesar do aumento de casos, a UEFA sublinha que as medidas colocadas em prática por cada um dos estádios da prova estão "completamente alinhadas com as medidas definidas pelas autoridades de saúde locais e a UEFA implementou medidas de segurança e um código de conduta para os espectadores".