Palmeiras vence e iguala Athletico Paranaense no segundo lugar

Palmeiras e Athletico Paranaense, as equipas do Brasileirão treinadas por técnicos portugueses, dividem a vice-liderança do campeonato, depois de o Palmeiras, de Abel Ferreira, ter vencido o Bahia, por 3-2, e de o Athletico, de António Oliveira, ter empatado a dois com a Chapecoense.

Breno Lopes foi o herói em São Paulo, ao marcar o golo do triunfo do "verdão" aos 90+3'. Gustavo Scarpa marcou o prmeiro, mas o Bahia ainda empatou na primeira parte, por Luiz Otávio. Os visitantes adiantaram-se no marcador, a 15 minutos do fim, por Maycon, mas o Palmeiras deu a volta, com golos de Raphael Beiga e Breno Lopes.

A equipa de Abel voltou às vitórias, depois da derrota com o líder, o Red Bull Bragantino (3-1), e apanhou o Athletico no segundo lugar da classificação, com 13 pontos.

A equipa de António Oliveira teve a vitória sobre a Chapecoense na mão, mas deixou-a escapar aos 90+4'. Khellven e Thiago Heleno marcaram para o "furacão"; Ignacio e Geuvânio fizeram os golos da Chapecoense.

O Bragantino está na frente do Brasileirão, com 14 pontos, em seis jogos. Seguem-se Athletico Paranaense (seis golos) e Palmeiras (sete jogos), com 13.