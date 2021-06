O internacional porrtuguês João Félix vai ser operado ao tornozelo, noticia o jornal espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, o avançado do Atlético de Madrid de 21 anos vai ser sujetio a uma intervenção cirúrgica na próxima quinta-feira na cidade do Porto, para debelar a lesão que o tem afetado há vários meses.

O período de recuperação de Félix será aproximadamente dois meses, pelo que falhará o início dos trabalhos nos "colchoneros", campeões em título em Espanha.

João Félix foi apenas utilizado no Euro 2020 durante 35 minutos, frente à Bélgica, nos oitavos de final da prova. O avançado cumpriu a sua segunda temporada ao serviço do Atlético de Madrid, clube para o qual se transferiu por 120 milhões de euros.