Carlo Ancelotti deve 1,3 milhões de euros ao Fisco espanhol. A Autoridade Tributária do país vizinho publicou, esta segunda-feira, uma lista de devedores, à data de 31 de dezembro de 2020.

O italiano, de regresso ao Real Madrid, é um dos citados. Ancelotti trabalhou em Espanha entre 2013 e 2015, como técnico do clube. O treinador e o Real ainda não reagiram à notícia.

Entre os devedores estão também Dani Alves, antigo jogador do Barcelona. O internacional brasileiro, atualmente no São Paulo, deve 2 milhões de euros, de acordo com a lista publicada.