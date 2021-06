O Brasil empatou 1-1 contra o Equador na Copa América 2021.

Éder Militão, ex-FC Porto, até marcou primeiro, aos 37 minutos, mas os canarinhos não conseguiram segurar o resultado.

O benfiquista Everton foi titular, numa partida de várias poupanças, mas saiu aos 78 minutos.

O Equador tinha empatado, por Mena, ao minuto 53.

Também este domingo, igualmente no grupo B, o Perú derrotou a Venezuela, por 1-0. Com esta derrota, a equipa de José Peseiro é eliminado da prova.

O único golo da partida foi apontado pelo ex-Sporting e ex-Benfica André Carrillo.

Na classificação, o Brasil fechou com 10 pontos, contra sete do Peru, quatro da Colômbia, três do Equador e dois da Venezuela, única seleção que fica pelo caminho.