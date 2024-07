Soares Dias no Euro 2024. “Orgulho ter contribuído para a valorização deste desporto”

O árbitro português Artur Soares Dias mostrou-se orgulhoso pelo seu recente desempenho no Campeonato da Europa de 2024, admitindo que possa ser "uma inspiração" para os jovens queiram abraçar esta atividade.

"Sinto que foi um bom momento para o futebol português e para a arbitragem nacional. É um orgulho ter contribuído para a valorização deste desporto que todos nós gostamos", disse Artur Soares Dias, numa homenagem feita pela Associação de Futebol do Porto.

O juiz, que, no Euro 2024, disputado na Alemanha, liderou uma equipa composta por Paulo Soares, Pedro Ribeiro e Tiago Martins, que também foram homenageados, considerou que este desempenho conjunto deu, para o exterior, uma boa imagem da arbitragem portuguesa.

"A minha tarefa é também é incentivar os mais jovens, ser uma fonte de inspiração para os árbitros que estão agora a começar, preocuparmo-nos com eles e em dar-lhes condições para que consigam atingir esses palcos", disse o árbitro natural de Vila Nova de Gaia, que já tinha estado no Euro 2020, disputado em 2021.

Artur Soares Dias, e a sua equipa, estiveram presentes em três jogos do Euro 2024, dois da fase de grupos e um dos oitavos de final, garantindo que não saiu com 'sabor amargo' por não ter 'apitado' mais partidas.

"Não tive pena, porque sou uma pessoa muito feliz. Sinto que foi um bom desempenho, estou grato por ter cumprido a minha tarefa e de forma competente. Fazer três jogos foi gratificante, motivador, e muito satisfatório. A quarta nomeação não chegou, mas sinto-me muito feliz", partilhou Soares Dias.

Nesta competição, foi implementada a regra de apenas os capitães de equipa poderem abordar o árbitro durante a partida, algo que vai ser transportado para as competições portuguesas, numa novidade que merece a 'aprovação' de Artur Soares Dias.

"É uma regra que ajuda. O futebol pode ser equiparado a qualquer outro espetáculo, dentro de um grande palco, e, se todos nos respeitarmos, estamos a valorizar esse mesmo espetáculo. Todos queremos menos ruído e mais golos. Será, seguramente, um bom caminho para o futebol", analisou o juiz.

Artur Soares Dias, com 45 anos, não se quis alongar sobre as suas expectativas para a temporada que está prestes a começar.

"Irei sempre pertencer ao futebol e valorizar a modalidade, seja nesta ou em outra área. A expectativa para a nova época é ser cada vez melhor e contribuir de forma positiva. Vamos ver o que acontece esta época, ainda não sei. Agora é para descansar um pouco e logo se verá", confidenciou.

Para já, Artur Soares Dias está a desfrutar o momento, até a experienciar situações pouco habituais.

"Tem sido pouco usual ser abordado na rua para tirar fotografias, para dar abraços, e até ouvir, de uma criança, que fui um orgulho de Portugal. É estranho, mas espero que seja uma fonte de inspiração para no futuro termos mais e melhores árbitros", desabafou.

Em jeito de confidência, o árbitro, que tatuou nos braços os símbolos dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e do Euro2020, garantiu que ainda tem espaço para eternizar no corpo a sua presença esta mais recente competição.

"Para já, tenho tatuado na memória esses desempenhos, mas também vou arranjar uma vaga colocar este Euro2024", partilhou, sorridente.

Nesta cerimónia de homenagem, que decorreu na sede da Associação de Futebol do Porto, estiveram presentes, entre outros, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, o vice-presidente da FPF José Couceiro, assim com vários árbitros, treinadores e dirigentes, nomeadamente o presidente do Sporting de Braga, António Salvador.