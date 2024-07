Quem fizer troça da falta de pontaria de Morata arrisca-se a levar com um copo na cabeça

Álvaro Morata protagonizou um dos momentos mais controversos dos festejos da Espanha após a conquista do Euro 2024, durante a tarde de segunda-feira, ao atirar um copo a uma pessoa. Durante a passagem do autocarro da seleção pelas ruas de Madrid, o avançado viu um cartaz que não lhe agradou nada. "Morata, eu também não a meto", lia-se, em referência à falta de pontaria do capitão da "Roja", que só marcou um golo em sete jogos no Europeu e cuja inconsistência na cara do golo é muito criticada. A reação de Morata foi atirar um copo a quem segurava o cartaz. Não se sabe se acertou.

Numa entrevista ao jornal "El Mundo", publicada no dia 8 de julho, antes do Espanha-França, das meias-finais do Euro 2024, Álvaro Morata assumiu que a intenção de se despedir da seleção após a competição, devido à "falta de respeito" que sente no seu país. "Não estou nada infeliz, mas é verdade que em Espanha é muito difícil para mim ser feliz. Sai sempre alguma coisa em algum lugar. Não há respeito por nada, nem ninguém", lamentou o avançado, de 31 anos. Morata é o quarto melhor marcador da história da seleção espanhola, com 36 golos. Só o recordista David Villa tem uma média superior de golos por jogo à do atual capitão, que está a dois golos do pódio.

Formado entre Atlético e Real Madrid, Álvaro Morata estreou-se na equipa principal dos "merengues" pela mão de José Mourinho. Rumou à Juventus em 2014 e regressou, dois anos depois, ao Santiago Bernabéu, antes de jogar uma temporada e meia no Chelsea. As épocas seguintes foram passadas enter Atlético, o clube do coração, e Juventus. Em 2024/25, deverá rumar ao AC Milan, algo que também já gerou uma altercação nas redes sociais. Um adepto comentou, numa publicação em que Morata pendurava uma bandeira do Atlético de Madrid no autocarro da seleção, "muita bandeira do Atleti, mas vai para o Milan". Ao que o avançado respondeu rapidamente: "Agora não posso ir, mas depois de Dortmund queriam todos mandar-me embora."